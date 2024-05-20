Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 20 Mayıs tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem haberlerine gün içerisinde yeni veriler eklenmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıları anlık olarak paylaşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü, şiddet ve saat bilgisi veriyor.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 20 Mayıs tarihli son depremleri paylaştı)

gündemdeki yerini koruyor. 'nin farklı bölgesinde oturan vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor. Meydana gelen depremler ise (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılıyor.

ŞANLIURFA DEPREMİ

AFAD internet sitesinden edinilen bilgilere göre, merkez üssü Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Günbalı mahallesinde saat 11:58'de bir deprem meydana geldi. 2.7 şiddetindeki depremin derinliği 11.0 olarak açıklandı.

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