Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 20 Mayıs tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin farklı bölgesinde oturan vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor. Meydana gelen depremler ise AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılıyor.



ŞANLIURFA DEPREMİ

AFAD internet sitesinden edinilen bilgilere göre, merkez üssü Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Günbalı mahallesinde saat 11:58'de bir deprem meydana geldi. 2.7 şiddetindeki depremin derinliği 11.0 olarak açıklandı.

