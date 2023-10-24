Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 24 Ekim tarihli son depremleri paylaştı)

Türkiye'nin farklı noktalarından gelen deprem haberleri ardından gözler AFAD'a çevrildi. Yaşanan sarsıntının merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri edinmek isteyen vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan son depremleri inceliyor.

PÜTÜRGE DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 03.39'da meydana gelen depremin derinliği, 2.6 km olarak ölçüldü.