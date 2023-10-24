Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 24 Ekim tarihli son depremleri paylaştı)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Ekim tarihli son depremlerin ayrıntıları...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 24 Ekim tarihli son depremleri paylaştı)

'nin farklı noktalarından gelen deprem haberleri ardından gözler 'a çevrildi. Yaşanan sarsıntının merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri edinmek isteyen vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan son depremleri inceliyor.

PÜTÜRGE DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 03.39'da meydana gelen depremin derinliği, 2.6 km olarak ölçüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...