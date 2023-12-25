Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD 25 Aralık tarihli son depremleri paylaştı

Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan 25 Aralık tarihli son depremler listesini sorgulamaya başladı. Peki, en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 25 Aralık tarihli son depremler.



GÖKSUN DEPREMİ



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.



Saat 16.37'deki depremin derinliği ise 11.46 km olarak ölçüldü.