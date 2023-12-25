Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD 25 Aralık tarihli son depremleri paylaştı

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü ve şiddetini anlık olarak paylaşıyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD 25 Aralık tarihli son depremleri paylaştı

Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayımlanan 25 Aralık tarihli listesini sorgulamaya başladı. Peki, en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 25 Aralık tarihli son depremler.

GÖKSUN DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 16.37'deki depremin derinliği ise 11.46 km olarak ölçüldü.

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