Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 26 Ocak tarihli son depremler)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 26 Ocak 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD, son depremleri anlık olarak paylaşıyor.

ADANA 4.4 İLE SALLANDI



Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

