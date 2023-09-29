Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 29 Eylül tarihli son depremler)

GÖLBAŞI DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 06:14'te merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

PÜTÜRGE DEPREMİ

AFAD Malatya'da deprem olduğunu "X" hesabu üzerinden duyurdu. AFAD'a göre Pütürge'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği ise 11.17 kilometre olarak tespit edildi.