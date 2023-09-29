Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 29 Eylül tarihli son depremler)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. AFAD (T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gün içerisinde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak paylaşıyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD tarafından paylaşılan 29 Eylül tarihli depremler...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 29 Eylül tarihli son depremler)

güne deprem haberiyle uyandı. 'a göre 2 dakika sürede 2 ayrı deprem yaşandı. Sarsıntıların biri Malatya diğeri Adıyaman'da meydana geldi. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. 

GÖLBAŞI DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 06:14'te merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

PÜTÜRGE DEPREMİ

AFAD Malatya'da deprem olduğunu "X" hesabu üzerinden duyurdu. AFAD'a göre Pütürge'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği ise 11.17 kilometre olarak tespit edildi.

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