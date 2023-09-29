Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 29 Eylül tarihli son depremler)

Türkiye güne deprem haberiyle uyandı. AFAD'a göre 2 dakika sürede 2 ayrı deprem yaşandı. Sarsıntıların biri Malatya diğeri Adıyaman'da meydana geldi. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor.
GÖLBAŞI DEPREMİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 06:14'te merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
PÜTÜRGE DEPREMİ
AFAD Malatya'da deprem olduğunu "X" hesabu üzerinden duyurdu. AFAD'a göre Pütürge'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği ise 11.17 kilometre olarak tespit edildi.
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