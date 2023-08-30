Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 30 Ağustos son depremler verileri)

Deprem haberilerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremler ardından gözler İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) çevriliyor. AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor. İşte 30 Ağustos'a meydana gelen sarsıntılar hakkında bilgiler...

30 AĞUSTOS TARİHLİ DEPREMLER Gün içerisinde meydana gelen diğer depremlerin merkez üssü ve şiddeti şöyle: 2.3 Samandağ (Hatay), 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş), 2.1 Menderes (İzmir), 2.1 Sumbas (Osmaniye), 2.4 Battalgazi (Malatya)