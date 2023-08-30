Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 30 Ağustos son depremler verileri)

Yurt içinde meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verileri inceliyor. Peki bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 30 Ağustos tarihli son depremler...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 30 Ağustos son depremler verileri)

haberilerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremler ardından gözler İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na () çevriliyor. AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor. İşte 30 Ağustos'a meydana gelen sarsıntılar hakkında bilgiler...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 30 Ağustos son depremler verileri) - 1

30 AĞUSTOS TARİHLİ DEPREMLER

Gün içerisinde meydana gelen diğer depremlerin merkez üssü ve şiddeti şöyle: 2.3 Samandağ (Hatay), 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş), 2.1 Menderes (İzmir), 2.1 Sumbas (Osmaniye), 2.4 Battalgazi (Malatya)

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