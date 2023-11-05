Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 5 Kasım tarihli son depremleri paylaştı)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 5 Kasım 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bugün itibarıyla meydana gelen sarsıntı ve depremleri yayımlamaya devam ediyor.

GÖKSUN DEPREMİ AFAD'ın verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yerin 5.0 kilometre altında saat 13.39'de 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. TEKİRDAĞ DEPREMİ AFAD'ın verilerine göre; Tekirdağ Yeniköy ilçesinde yerin 5.5 kilometre altında saat 08:56 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.