Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 5 Kasım tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 5 Kasım tarihli son depremleri paylaştı)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 5 Kasım 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () bugün itibarıyla meydana gelen sarsıntı ve depremleri yayımlamaya devam ediyor.

GÖKSUN DEPREMİ 

AFAD'ın verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yerin 5.0 kilometre altında saat 13.39'de 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TEKİRDAĞ DEPREMİ

AFAD'ın verilerine göre; Tekirdağ Yeniköy ilçesinde yerin 5.5 kilometre altında saat  08:56 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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