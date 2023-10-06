Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 6 Ekim tarihli son depremleri paylaştı)

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

AFAD verilerine göre 6 Ekim 2023 saat 06.58' de Kahramanmaraş Avşin'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MALATYA DEPREMİ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.30'da bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 2.9 olarak açıkladı. Bu deprem 7.28 kilometre derinlikte gerçekleşti.