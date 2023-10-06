Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 6 Ekim tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gün içerisinde meydana gelen sarsıntıların şiddeti ve merkez üssü gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD 6 Ekim tarihli son depremler.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 6 Ekim tarihli son depremleri paylaştı)

'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 6 Ekim tarihli depremler.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

AFAD verilerine göre 6 Ekim 2023 saat 06.58' de Kahramanmaraş Avşin'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MALATYA DEPREMİ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.30'da bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 2.9 olarak açıkladı. Bu deprem 7.28 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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