Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 6 Ekim tarihli son depremleri paylaştı)

Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 6 Ekim tarihli depremler.
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
AFAD verilerine göre 6 Ekim 2023 saat 06.58' de Kahramanmaraş Avşin'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
MALATYA DEPREMİ
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.30'da bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 2.9 olarak açıkladı. Bu deprem 7.28 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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