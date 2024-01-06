İzmir'de deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 6 Ocak tarihli son depremleri paylaştı)

Bolu ve İzmir'de meydana gelen sarsıntılar ardından gözler son depremlere çevrildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gün içerisinde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor.

İZMİR DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 14.53'te merkez üssü İzmir Aliağa olan bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 4.2 olarak açıklandı.

BOLU DEPREMİ

Bolu'da saat 01.03'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Merkez üssü Bolu merkez olan deprem, yerin 7,31 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldakta da hissedildi.