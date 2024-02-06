Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 6 Şubat tarihli depremleri paylaştı)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan 6 Şubat tarihli son depremler listesini araştırmaya başladı.
MALATYA DURULDU DEPREMİ
AFAD verilerine göre, Malatya Duruldu'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığına göre, Malatya'nın Duruldu bölgesinde 3.5 büyüklüğünde deprem hissedildi.
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