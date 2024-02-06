Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 6 Şubat tarihli depremleri paylaştı)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, 6 Şubat tarihli son depremleri inceliyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 6 Şubat tarihli depremleri paylaştı)

haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan 6 Şubat tarihli listesini araştırmaya başladı.

MALATYA DURULDU DEPREMİ

AFAD verilerine göre, Malatya Duruldu'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığına göre, Malatya'nın Duruldu bölgesinde 3.5 büyüklüğünde deprem hissedildi.

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