Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD son depremler verileri)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü, saati ve şiddetiyle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan  verileri inceliyor. İşte 1 Ocak tarihli son depremler verileri...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD son depremler verileri)

, gündemindeki yerini koruyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar verilerini takip ediyor. Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından 1 Ocak tarihli meydana gelen depremler açıklanıyor. 

TUNCELİ DEPREMİ

Tunceli Pülümür'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pülümür ilçesi olan sarsıntı 8,7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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