Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD son depremler verileri)

Deprem, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar son depremler verilerini takip ediyor. Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 1 Ocak tarihli meydana gelen depremler açıklanıyor.

TUNCELİ DEPREMİ

Tunceli Pülümür'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pülümür ilçesi olan sarsıntı 8,7 kilometre derinlikte gerçekleşti.