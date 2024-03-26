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Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD son depremler verileri 26 Mart)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, depremin merkez üssü ve saati gibi ayrıntıları araştırıyor. AFAD her sarsıntı sonrası meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor. Peki, bugün hangi şehirlerde deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD son depremler verileri 26 Mart)

Son depremler listesi, 'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 26 Mart tarihli güncel depremler listesi.

SAİMBEYLİ DEPREMİ

AFAD tarafından alınan bilgiye göre saat 12.02 sıralarında merkez üssü Adana Saimbeyli olan bir deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak kaydedildi. çevre illerde de hissedildi.

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