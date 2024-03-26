Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD son depremler verileri 26 Mart)

Son depremler listesi, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 26 Mart tarihli güncel depremler listesi.

SAİMBEYLİ DEPREMİ



AFAD tarafından alınan bilgiye göre saat 12.02 sıralarında merkez üssü Adana Saimbeyli olan bir deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.