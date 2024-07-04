Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD son depremler verilerini paylaştı)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, son depremler verilerini inceliyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

AKDENİZ'DE DEPREM

AFAD Akdeniz Girit Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldiği duyuruldu. Depremin, saat 09:34:24'te gerçekleştiği belirtilirken, derinlik ise 11.8 kilometre olduğu kaydedildi.