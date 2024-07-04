Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD son depremler verilerini paylaştı)

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, son depremler verilerini inceliyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD son depremler verilerini paylaştı)

haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, verilerini inceliyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

AKDENİZ'DE DEPREM

AFAD Akdeniz Girit Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldiği duyuruldu. Depremin, saat 09:34:24'te gerçekleştiği belirtilirken, derinlik ise 11.8 kilometre olduğu kaydedildi.

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