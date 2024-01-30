Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD son depremler verilerini paylaştı)

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen deprem haberleri nedeniyle gözler AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerine çevriliyor. Peki, bugün hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD son depremler verilerini paylaştı)

haberlerine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan 30 Ocak tarihli listesini araştırmaya başladı.

AKDENİZ DEPREMİ

Saat 08.59'da ve yerin 2.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremin derinliği ise 7.4 olarak açıklandı. 

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