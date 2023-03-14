Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (14 Mart tarihli son depremler listesi)

Son depremler listesi AFAD tarafından güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden ve nerede deprem olduğunu merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından sürekli yenilenen son depremler listesine göz atmaya başladı. Peki, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?



KAHRAMANMARAŞ'TA 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



SON DEPREMLER LİSTESİ

