Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (14 Mart tarihli son depremler listesi)

Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı, yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD verilerine göre bugün Kahramanmaraş'ta sarsıntılar meydana geldi. Peki, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 14 Mart tarihli son depremler depremler listesi.

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (14 Mart tarihli son depremler listesi)

Son depremler listesi AFAD tarafından güncellenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden ve nerede deprem olduğunu merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından sürekli yenilenen son depremler listesine göz atmaya başladı. Peki, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

KAHRAMANMARAŞ'TA 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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