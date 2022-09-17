Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? (17 Eylül AFAD son depremler listesi)

AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesiyle birlikte hangi şehirlerde deprem olup olmadığı kolayca görüntülenebiliyor. İşte 17 Eylül AFAD son depremler listesi.



EN SON NEREDE DEPREM OLDU?



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün akşam saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Erzurum'un Çad ilçesinde meydana gelen deprem Bingöl'ün Yedisu ilçesinde de hissedildi. Yedisu'da vatandaşlar sarsıntı nedeniyle sokağa çıktı.



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

