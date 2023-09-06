Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD paylaştı)

Türkiye'de meydana gelen son depremler, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan verileri inceliyor. Peki, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD paylaştı)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından listesi güncellenmeye devam ediyor. Başkanlık, yaşanan depremlerin merkez üssü, saati ve şiddetini anlık olarak paylaşıyor. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, günlük verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 6 Eylül tarihli depremler...

Gün içerisinde meydana gelen 2 üstü depremlerin merkez üssü ve şiddeti şöyle:  Elbistan (Kahramanmaraş) 2.2, Sincik (Adıyaman) 2.4, Afşin (Kahramanmaraş) 2.3, Datça (Muğla) 2.5 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...