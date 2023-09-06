Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD paylaştı)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Başkanlık, yaşanan depremlerin merkez üssü, saati ve şiddetini anlık olarak paylaşıyor. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, günlük deprem verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 6 Eylül tarihli depremler...

Gün içerisinde meydana gelen 2 üstü depremlerin merkez üssü ve şiddeti şöyle: Elbistan (Kahramanmaraş) 2.2, Sincik (Adıyaman) 2.4, Afşin (Kahramanmaraş) 2.3, Datça (Muğla) 2.5