Deprem mi oldu? Nerede ve ne zaman deprem oldu? (6 Temmuz tarihli AFAD son depremler)

Deprem mi oldu sorusunun yanıtı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 6 Temmuz tarihli güncel depremler listesi.



KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM



Akdeniz'de saat 06.26'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana geldi ve sarsıntının derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak ölçüldü.



6 TEMMUZ SON DEPREMLER