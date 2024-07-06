Deprem mi oldu? Nerede ve ne zaman deprem oldu? (6 Temmuz tarihli AFAD son depremler)

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 6 Temmuz 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Deprem mi oldu? Nerede ve ne zaman deprem oldu? (6 Temmuz tarihli AFAD son depremler)

mi oldu sorusunun yanıtı, 'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 6 Temmuz tarihli güncel depremler listesi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Akdeniz'de saat 06.26'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana geldi ve sarsıntının derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak ölçüldü.

6 TEMMUZ

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