Deprem mi oldu? (Son depremler AFAD tarafından paylaşılıyor)

Deprem, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Bulundukları şehirlerdeki sarsıntıları hisseden vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. Peki, en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? (Son depremler AFAD tarafından paylaşılıyor)

'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 12 Ekim tarihli ...

VAN DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 14.04'te gerçekleşti.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

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