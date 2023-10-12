Deprem mi oldu? (Son depremler AFAD tarafından paylaşılıyor)

Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD verilerini inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 12 Ekim tarihli son depremler...

VAN DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Sarsıntı 14.04'te gerçekleşti.



Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.