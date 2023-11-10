Deprem mi oldu? Son depremler verilerine yenileri ekleniyor

- Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 10 Kasım tarihli güncel depremler listesi.
- AKDENİZ'DE DEPREM
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 08.08'de merkez üssü Akdeniz Girit Adası'nda 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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