Deprem mi oldu? Son depremler verilerine yenileri ekleniyor

Son depremler verilerine yenileri ekleniyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 10 Kasım 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bugün itibarıyla meydana gelen sarsıntı ve depremleri yayımlamaya devam ediyor.

Deprem mi oldu? Son depremler verilerine yenileri ekleniyor

  1. 'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 10 Kasım tarihli güncel depremler listesi.

  2. AKDENİZ'DE

  3. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 08.08'de merkez üssü Akdeniz Girit Adası'nda 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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