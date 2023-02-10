Deprem müteahhidi yurtdışına kaçarken yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Hatay’da 2013 yılında tamamlanan ve son depremde yıkılan "Cennetten bir kare" adıyla tanıtımı yapılan binaları satan firmanın sahibi Mehmet Yaşar Coşkun’un yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

Deprem müteahhidi yurtdışına kaçarken yakalandı
Deprem müteahhidi yurtdışına kaçarken yakalandı - 1

Son dakika haberi! 

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, yurtdışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Rönesans Rezidansın müteahhidiMehmet Yaşar Coşkun, paralarla birlikte İstanbul Havalimanından yurtdışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edildi. İhbar üzerine hareket geçen polis, bugün Coşkun'un İstanbul Havalimanından Karabağ'a çıkışı engellendi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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