Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi

Marmara Denizi’nde İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Düzce’de de hissedildi. Berber Fatih Konur, deprem nedeniyle müşterisinin yarım kalan saç tıraşını sokakta yaptı.

Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi

İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ’de de hissedildi.

Cedidiye Mahallesi’nde berberlik yapan Fatih Konur da depreme bir müşterisine saç tıraşı yaptığı sırada yakalandı.

nedeniyle panik yaşayan Konur ve müşterisi dışarıya kaçtı. Fatih Konur, müşterisinin yarım kalan tıraşını sokakta tamamladı. Konur, “Başımız dönecek şekilde sallandık, yarım kalan tıraşımıza dışarıda devam ediyoruz” dedi.

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