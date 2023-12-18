Deprem nerede oldu, İstanbul'da deprem mi oldu? (AFAD son depremler verileri)

Türkiye'nin farklı noktalarından deprem haberi gelmeye devam ediyor. Son olarak Marmara ve Karadeniz Bölgesi'ndeki sarsıntılar vatandaşları tedirgin etti. AFAD, son depremlere ilişkin ayrıntıları resmi sayfası üzerinden paylaştı.

MARMARA DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.