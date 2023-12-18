Deprem nerede oldu, İstanbul'da deprem mi oldu? (AFAD son depremler verileri)

Türkiye güne deprem haberiyle uyandı. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Meydana gelen sarsıntıları hisseden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerini inceleyerek bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremlere ilişkin AFAD verileri...

Deprem nerede oldu, İstanbul'da deprem mi oldu? (AFAD son depremler verileri)

'nin farklı noktalarından deprem haberi gelmeye devam ediyor. Son olarak Marmara ve Karadeniz Bölgesi'ndeki sarsıntılar vatandaşları tedirgin etti. , son depremlere ilişkin ayrıntıları resmi sayfası üzerinden paylaştı. 

MARMARA DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem nerede oldu, İstanbul'da deprem mi oldu? (AFAD son depremler verileri) - 1

GÜMÜŞHANE DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sarsıntı, Trabzon ve çevre illerde de hissedildi.

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