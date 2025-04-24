Deprem riski bitti mi, tehlike var mı? Prof. Dr. Okan Tüysüz'den açıklama

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında 200'e yakın artçı sarsıntı yaşandı.

Büyük korku ve paniğe neden olan depremde can kaybı yaşanmadı ancak paniğe kapılıp, pencere ve balkonlardan atlayan 250'den fazla kişi hastanelik oldu. İstanbul'da toplam 12 bina tahliye edildi.

Peki deprem riski bitti mi, tehlike devam ediyor mu? Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, dünkü depremin Kumburgaz ile Silivri açıklarında bulunan 10 kilometrelik fayın bir parçasının kırılmasıyla ortaya çıktığını belirtti.

Prof. Dr. Tüysüz şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi 17 Ağustos 1999'dan sonra Marmara Denizi çok detaylı bir çalışmaya sahne oluyor. Çok detayla araştırıldı ve bu araştırmalar sonucunda da Kuzey Anadolu Fayı'nın ana kolunun, Marmara Denizi'nin kuzeye yakın bir yerinden geçtiğini ortaya koydu bu çalışmalar. Özellikle daha sonra yapılan çalışmalarda, Ganos fayının devamı olan Tekirdağ çukurunun yerine kadar 1912'de kırılmış olabileceği öne sürüldü, geri kalan kısmında kırılmadığı ortaya kondu. Aşağı yukarı Marmara Ereğlisi açıklarından başlayıp İzmit Körfezi'ne uzanan bir kısmın büyük bir depremle kırılabileceği, bunun da 7,2 olabileceği ortaya kondu. Dün olan deprem Kumburgaz ile Silivri açıklarında bulunan 10 kilometrelik bir fayın bir parçasının kırılmasıyla ortaya çıktı. 6,2 depreminin ardından çok sayıda artçı meydana geldi. Bu aktivite son sürat devam ediyor."