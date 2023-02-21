Deprem sabahı kaçan müteahhidin havuz için kolonları kestiği iddiası

MÜTEAHHİT DEPREM SABAHI KAÇMIŞ

Enkazda 15 gündür kuzenini bekleyen Savaş Tamer, sitedeki çöken binaların A ve B bloklarında zemin katında sıkıntı olduğunu ifade etti.

Tamer, "Muhtemelen kolon kesme olabilir." ifadelerini kullanırken "Alt kata havuz yapmışlar, diğer binada poligon yapılmış. Tabanlarda çökme var, üst katlar sağlam. Ya zeminden kaynaklı ya da kolon kesme var. Müteahhit burada oturuyordu, deprem sabahı kaçmış” dedi.