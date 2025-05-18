Deprem sanıp kaçıştılar, gerçek bambaşka çıktı

Sokaktan geçen bir aracın yüksek sesle çaldığı müziğin neden olduğu titreşimi deprem sananlar panikle kaçışmaya başladı.

’ta bir restoranda yemek yiyen vatandaşlar, aniden hissettikleri titreşimleri deprem zannederek paniğe kapıldı.

Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, korkuyla kendilerini dışarıya atarken gerçek bambaşka çıktı.

SESİ DEPREM SANILDI

Vatandaşların deprem sandığı hadisenin asıl nedeninin, sokaktan geçen bir otomobilin yüksek sesle çaldığı müzik olduğu ortaya çıktı.

olmadığını anlayan vatandaşlar derin bir soluk alırken restorandan korkuyla kaçtıkları o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, restoranda yemek yiyen vatandaşların bir anda masalardan kalkıp dışarıya doğru koşturduğu anlar yer aldı.

Deprem sanıp kaçıştılar, gerçek bambaşka çıktı - 1 Müzik sesini deprem sanıp kaçtılar

"KOMİK BİR DURUM OLDU"

O anlara ilişkin konuşan İşletme sahibi Ayhan Acar, şunları kaydetti:

"Ben o gün servisteydim. Buradan bir tane ses sistemi olan bir araba geçti. Ben aslında anladım ama arkadaşlar oluyor zannederek kaçmaya başladı. Bir anda burada bir panik yaşandı. Baktım herkes kaçmaya başladı ama gerçeği anladıktan sonra komik bir durum oldu bizim için."

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