Deprem sanıp kaçıştılar, gerçek bambaşka çıktı
Sokaktan geçen bir aracın yüksek sesle çaldığı müziğin neden olduğu titreşimi deprem sananlar panikle kaçışmaya başladı.
İstanbul Esenyurt’ta bir restoranda yemek yiyen vatandaşlar, aniden hissettikleri titreşimleri deprem zannederek paniğe kapıldı.
Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, korkuyla kendilerini dışarıya atarken gerçek bambaşka çıktı.
MÜZİK SESİ DEPREM SANILDI
Vatandaşların deprem sandığı hadisenin asıl nedeninin, sokaktan geçen bir otomobilin yüksek sesle çaldığı müzik olduğu ortaya çıktı.
Deprem olmadığını anlayan vatandaşlar derin bir soluk alırken restorandan korkuyla kaçtıkları o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, restoranda yemek yiyen vatandaşların bir anda masalardan kalkıp dışarıya doğru koşturduğu anlar yer aldı.
"KOMİK BİR DURUM OLDU"
O anlara ilişkin konuşan İşletme sahibi Ayhan Acar, şunları kaydetti:
"Ben o gün servisteydim. Buradan bir tane ses sistemi olan bir araba geçti. Ben aslında anladım ama arkadaşlar deprem oluyor zannederek kaçmaya başladı. Bir anda burada bir panik yaşandı. Baktım herkes kaçmaya başladı ama gerçeği anladıktan sonra komik bir durum oldu bizim için."
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