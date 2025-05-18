Deprem sanıp kaçıştılar, gerçek bambaşka çıktı

"KOMİK BİR DURUM OLDU"

O anlara ilişkin konuşan İşletme sahibi Ayhan Acar, şunları kaydetti:

"Ben o gün servisteydim. Buradan bir tane ses sistemi olan bir araba geçti. Ben aslında anladım ama arkadaşlar deprem oluyor zannederek kaçmaya başladı. Bir anda burada bir panik yaşandı. Baktım herkes kaçmaya başladı ama gerçeği anladıktan sonra komik bir durum oldu bizim için."