Deprem sonrası AFAD'dan vatandaşlara önemli uyarı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadeleri kullanıldı.



Paylaşımda, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşımaktadır. Haberleşmek için kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih edin. Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgilerine yer verildi.