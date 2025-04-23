Deprem sonrası akaryakıt istasyonlarında kuyruk

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından akaryakıt istasyonlarında da kuyruklar oluştu.

Deprem sonrası akaryakıt istasyonlarında kuyruk

İstanbul'da deprem nedeniyle yaşanan korku dolu anların ardından vatandaşlar geceyi sokakta geçirme ihtimaline karşı harekete geçti.

Trafikte yaşanan yoğunlukla birlikte vatandaşlar, istasyonlarına akın etti. Kimileri yiyecek alırken, aracının deposunu da doldurmayı ihmal etmedi.

Kuyrukların oluştuğu istasyonlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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