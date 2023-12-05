Deprem sonrası avcılarda bir binaya tahliye

İstanbul Avcılar'da hasarlı olduğu tespit edilen bir bina mühürlendi.

Gemlik Körfezi'nde dün meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi.

Depremin ardından Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Cami Sokak'taki bir bina ile ilgili hasar ihbarı yapıldı.

Dün akşam 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir apartman sakini, depremde kolonun çatladığını ve ses geldiğini belirtti.



İhbar üzerine binaya ekipler sevk edildi. İlk incelemelerin ardından binanın kesin durumu tespit edilinceye kadar önlem amacıyla tahliye edilmesine karar verildi.

OTELE YERLEŞTİRİLDİLER

Zabıta tek tek dairelerin kapısını çalarak içeridekilerin en kısa sürede binayı tahliye etmesini istedi. 5 katlı, 10 daireli binada bulunan 6 dairede oturan 22 kişi gidecek yerleri olmadığını bildirince otele yerleştirildi.



Diğer 4 dairedeki 11 kişi yakınlarının evine gitti. Binanın riskli olduğuna dair alttaki iki iş yeri sahibine de ulaşılarak bilgi verildi.