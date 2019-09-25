İstanbul Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem sonrasında Avcılar'daki 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede oluşan çatlaklar ev sakinlerini korkuttu.



Dün saat 11.00'de Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti.

Can ya da mal kaybına neden olmayan deprem İstanbul ve çevre illerde paniğe neden olmuştu. AFAD'dan yapılan açıklamada da herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadığı bildirilmişti.

17 Ağustos 1999 depreminde İstanbul'un en çok yıkıma uğrayan ilçesi Avcılar'daki bir binada ise sarsıntı sonrası bazı çatlaklar oluştu.



Cihangir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında bulunan Hergüner ailesi yaşadıkları korku üzerine yetkililere haber verdi.



Eve gelen yetkiler binada ve daire de incelemeler yaptı. Baba Hergüner, "Oradaki çatlaklar depremden önce yoktu. Eşim arayınca geldim baktım çatlaklar vardı. Yetkililerde geldiler Allah razı olsun. Onlarda büyük bir zarar olmadığını söylediler. Herhangi bir risk yok" dedi.