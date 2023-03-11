Deprem sonrası cami yıkıldı, minaresi ayakta kaldı

Sümer Mahallesi sakinlerinden Yaşar Büyükkurt, caminin yıkıldığını minarenin ise ayakta kaldığına dikkat çekerek, “Deprem gecesi televizyon düştü yere, biz de uyandık. İçeride bir uğultu koptu, bizi bir sağa bir sola vurdu. Kendimizi evden dışarıya zor attık. Bu cami 1990 yılında açıldı. Şimdiye kadar bir sıkıntı yoktu ama bu depremde yıkıldı. Normalde caminin minaresi yıkılır camiler ayakta kaldırdı ama bu camide tersi oldu.” dedi.