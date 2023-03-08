Deprem sonrası düdük satışlarında artış

''DEPREMİN İLK HAFTASI 300 TANE DÜDÜK SATMIŞIZDIR''



Depremden kaynaklı el feneri ve düdük satışlarının arttığını belirten dükkan sahibi Cuma Özdemir, “Normalde bu ürünlere fazla bir talep yoktu fakat deprem sonrası talep oldukça arttı. Depremin ilk haftası 300 tane düdük sattık. Fiyatlar 3 TL ile 10 TL arasında değişiyor. El fenerleri de 10 TL ile 40 TL arasında değişiyor. Farklı çeşitlerimiz vardı ama satıldığı için elimizde kalmadı.” dedi.



''GÜNDE ORTALAMA 10 TANE DÜDÜK SATIYORUZ''



Deprem sonrası düdük satışlarının arttığını ifade eden kırtasiye sahibi Faruk Güver ise “En çok düdük soran oluyor. Elimde fener yok fakat fener de soruyorlar. Normalde çocuklar iş eğitimi dersi için alıyorlardı. Şimdi ise depremden kaynaklı soruyorlar. Günde ortalama 10 tane düdük satıyoruz. Daha önce satışlarımız bu kadar hızlı değildi. Depremden nedeniyle satışımız arttı.” diye konuştu.

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