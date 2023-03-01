Deprem sonrası gündemde: Karbon fiber (karbon elyaf) yöntemi nedir, nasıl uygulanır, maliyeti ne kadar?

İstanbul'da olası bir depremde yaşanacak can ve mal kaybını önlemek amacıyla, bina güçlendirmeleri için karbon fiber kullanımı gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu konudaki çalışmalara hız verdiklerini açıkladı. Peki, karbon fiber (karbon elyaf) yöntemi nedir, nasıl uygulanır?
İMAMOĞLU'NDAN KARBON FİBER AÇIKLAMASI
Halen birçok binada uygulanmakta olan karbon fiber yönteminin yaygınlaşması için yeni bir model geliştireceklerini açıklayan İmamoğlu şunları söyledi;
"Kaybedilen 25 yıl için içimiz yanıyor. Daha fazla beklemek ölüme davetiye çıkarmak demektir. O yüzden bir an önce karbon elyaf yöntemini İstanbulluların hizmetine sunacağız.
Bunun için karbon elyafla güçlendirilecek binaların maliyeti için vatandaşa destek vereceğiz.
Güçlendirme bedelini belediye olarak biz ödeyeceğiz, İstanbullular da bunu 3 yıla yayılan taksitlerle geri ödeyecekler.
Böylelikle dayanıksız binaların en azından ayakta kalmasını ve ölüm riskinin azalmasını sağlayacağız."
KARBON FİBER NEDİR?
Karbonlaşmış akrilik elyaftan oluşan karbon fiber veya bir diğer adıyla karbon elyaf, metallere kıyasla daha dayanıklı ve hafif olan teknoloji ürünü olan ipliksi bir maddedir.
Karbon elyaflar, naylonlar gibi esnek olsa da çok daha dayanıklı ve serttir.
BİNA GÜÇLENDİRMEDE KULLANILIYOR
Karbon elyaf yöntemi, bina güçlendirmede dayanıklılığın artması için karbon fiberlerlerin veya elyafların kullanılmasıdır.
Ayrıca bina güçlendirmede kullanılan karbon fiberlerin ipliksi liflerden oluşması, binada kullanılacak yerin kolayca şeklini almasını sağlar.
KARBON FİBER İLE BİNA GÜÇLENDİRME NASIL YAPILIR?
- Karbon fiberler uygulanacak yapıya yerleştirildikten sonra epoksi reçine ile yapıştırılabilir.
- Karbon fiberler güçlendirilecek yapıya döşenebilir.
- Karbon elyaflar betona sıkıştırılabilir. Böylece beton ve de bina dayanıklılığı artar.
- Metal bileşenlerden oluşan yapılarda karbon elyaflar metale kaynak yapılarak yerleştirilebilir.
KARBON FİBER YÖNTEMİ İÇİN MALİYET NE KADAR?
Bina güçlendirmede kullanılan karbon fiber yöntemi maliyeti, binanın büyüklüğüne, uygulama yapılacak alana ve binanın mevcut konumuna göre değişiklik göstermektedir.