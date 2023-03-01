Deprem sonrası gündemde: Karbon fiber (karbon elyaf) yöntemi nedir, nasıl uygulanır, maliyeti ne kadar?

İstanbul'da olası bir depremde yaşanacak can ve mal kaybını önlemek amacıyla, bina güçlendirmeleri için karbon fiber kullanımı gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu konudaki çalışmalara hız verdiklerini açıkladı. Peki, karbon fiber (karbon elyaf) yöntemi nedir, nasıl uygulanır?



İMAMOĞLU'NDAN KARBON FİBER AÇIKLAMASI



Halen birçok binada uygulanmakta olan karbon fiber yönteminin yaygınlaşması için yeni bir model geliştireceklerini açıklayan İmamoğlu şunları söyledi;



"Kaybedilen 25 yıl için içimiz yanıyor. Daha fazla beklemek ölüme davetiye çıkarmak demektir. O yüzden bir an önce karbon elyaf yöntemini İstanbulluların hizmetine sunacağız.

Bunun için karbon elyafla güçlendirilecek binaların maliyeti için vatandaşa destek vereceğiz.

Güçlendirme bedelini belediye olarak biz ödeyeceğiz, İstanbullular da bunu 3 yıla yayılan taksitlerle geri ödeyecekler.

Böylelikle dayanıksız binaların en azından ayakta kalmasını ve ölüm riskinin azalmasını sağlayacağız."