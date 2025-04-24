Deprem sonrası hırsızlar iş başında: Evlere girmeye çalıştılar
İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası iki kadın, vatandaşların panikle terk ettiği binaya hırsızlık amacıyla girdi. Binada yaşayan bir kişi tarafından fark edilen şüpheliler, hızla olay yerini terk etti.
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından binaları terk eden vatandaşlar, can güvenliği nedeniyle sokaklara döküldü.
Bu sırada iki kadın, Sultangazi'de boş kalan bir binaya girerek zemin kattaki daireleri kontrol etmeye başladı.
"BİZ AYNUR ABLAYA GELDİK"
Eşyalarını almak için evine dönen bina sakini, iki şüpheliyi fark etti.
Kadınlara ne yaptıklarını sorduğunda, şüpheliler, "Biz Aynur ablaya geldik" diye yanıt verdi.
HIZLA BİNAYI TERK ETTİLER
Ancak bina sakini, apartmanda bu isme sahip birinin yaşamadığını belirterek dışarıda olan daire sahibine haber vereceğini söyledi.
Bunun üzerine iki kadın hızla binayı terk etti.
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