Deprem sonrası hırsızlar iş başında: Evlere girmeye çalıştılar

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından binaları terk eden vatandaşlar, can güvenliği nedeniyle sokaklara döküldü.

Bu sırada iki kadın, Sultangazi'de boş kalan bir binaya girerek zemin kattaki daireleri kontrol etmeye başladı.

"BİZ AYNUR ABLAYA GELDİK"

Eşyalarını almak için evine dönen bina sakini, iki şüpheliyi fark etti.

Kadınlara ne yaptıklarını sorduğunda, şüpheliler, "Biz Aynur ablaya geldik" diye yanıt verdi.

