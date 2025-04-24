Deprem sonrası hırsızlar iş başında: Evlere girmeye çalıştılar

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası iki kadın, vatandaşların panikle terk ettiği binaya hırsızlık amacıyla girdi. Binada yaşayan bir kişi tarafından fark edilen şüpheliler, hızla olay yerini terk etti.

Deprem sonrası hırsızlar iş başında: Evlere girmeye çalıştılar

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından binaları terk eden vatandaşlar, can güvenliği nedeniyle sokaklara döküldü.

Bu sırada iki kadın, Sultangazi'de boş kalan bir binaya girerek zemin kattaki daireleri kontrol etmeye başladı.

"BİZ AYNUR ABLAYA GELDİK"

Eşyalarını almak için evine dönen bina sakini, iki şüpheliyi fark etti.

Kadınlara ne yaptıklarını sorduğunda, şüpheliler, "Biz Aynur ablaya geldik" diye yanıt verdi.

Deprem sonrası hırsızlar iş başında: Evlere girmeye çalıştılar - 1 Deprem anında binaya giren şüpheliler

HIZLA BİNAYI TERK ETTİLER

Ancak bina sakini, apartmanda bu isme sahip birinin yaşamadığını belirterek dışarıda olan daire sahibine haber vereceğini söyledi.

Bunun üzerine iki kadın hızla binayı terk etti.

Depremde otomobilin üstüne atladı

Depremde otomobilin üstüne atladı

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