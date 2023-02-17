Deprem sonrası provokatif paylaşım yapan 21 kişi tutuklandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, sanal ortamda 713 hesap yöneticisinin deprem provokasyonu yaptığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri sürüyor.

Sosyal medya platformlarında Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 713 hesap yöneticisi belirlendi. Bunlardan 377'si hakkında adli işlem başlatıldı. Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda gözaltına alınan 117 şüpheliden 21'i tutuklandı.

76 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Öte yandan, oltalama olarak bilinen yöntemle dolandırıcılığa yönelik hazırlanan 76 internet sitesi kapatıldı. Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapıldı.

Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek, cüzdanların dondurulması sağlandı.

