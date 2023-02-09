Deprem sonrası yakınlarına gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı: 2 ölü

Kahramanmaraş'ta evlerinin hasar gördüğü depremlerin ardından Mersin'deki yakınlarına gitmek için yola çıkan ailenin bulunduğu taksi takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Deprem sonrası yakınlarına gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı: 2 ölü
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

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merkezli iki büyük depremin ardından yakınlarına gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı; 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kentte evleri hasar gören Taşan ailesi, Mersin'deki yakınlarının yanına gitmek için yola çıktı.

Bayram Taşan yönetimindeki taksi Adana-Tarsus otoyolu Yenice mevkisinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.

Deprem sonrası yakınlarına gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı: 2 ölü - 1

İhbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma Taşan (82) ile İbrahim Taşan’ın (97) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Bayram Taşan, İrfan Taşan (53) ve Hasan Taşan (74) ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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