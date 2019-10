Deprem sonrası yardım eğitimleri için gönüllü bulunmuyor! (Sadece 36 saat)

İstanbul, Silivri açıklarında geçen ay meydana gelen 5.8'lik deprem beklenen Büyük Marmara depremini hatırlatırken, gözler de İstanbul'daki deprem hazırlıklarına çevrildi. Gölcük depreminin ardından 2001'de Kocaeli'de kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) depreme hazırlanan kuruluşlardan biri. Her yıl 30 ile 40 arası gönüllüye profesyonel acil müdahale eğitimi vererek 10 yılda mahallelerde eğitim verebilecek yaklaşık 500'ün üzerinde afet lideri eğiten MAG, İstanbul'da gönüllü arıyor. Kentin 300 mahallesinde örgütlenmeyi hedeflerken katılımcı azlığı nedeniyle sadece 74 mahallede örgütlenebildi.



HER YIL 40 GÖNÜLLÜ



Milliyet gazetesinden Gökhan Kam’ın haberinde açıklamalarına yer verilen MAG İstanbul Koordinatörü Hüseyin Karadayı, İstanbul'da 22 ilçede, 74 mahallede 3500-4000 arası Mahalle Afet Gönüllüsü bulunduğunu söyledi. 6 yıl önce Beylikdüzü Belediyesi, kaymakamlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve MAG olarak Beylikdüzü Afet Eğitim Merkezi'ni kurduklarını anlatan Karadayı, çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:



"Pilot çalışma kapsamında Beylikdüzü'nde 380 gönüllü yetiştirdik. Bu merkez, İstanbul'daki MAG eğitimlerinin verildiği ve koordine edildiği bir merkez haline geldi. Burada eğitimi 2 aşamada veriyoruz. Birincisi mahalle afet gönüllüsü, ikincisi acil müdahale ekibi, Acil Müdahale ekibiyle, İstanbul'da 2 yıl içerisinde hedefimiz olan 74 mahalleyi 300 mahalleye çıkarmak için, daha profesyonel, bu konulara daha fazla zamanını ayırabilecek, arama kurtarma operasyonlarına gidebilecek ve mahallelerde bu eğitimi verebilecek arama kurtarma liderleri yetiştiriyoruz. Her yıl 30 ile 40 arası gönüllüyü eğitime alıp mahallelerinde bu eğitimi vermelerini sağlıyoruz. İstanbul'da 10 yılda yaklaşık 500'ün üzerinde lider eğittik"



“GÖNÜLLÜ YOK”



10 yıl önceki hedeflerine ulaşamadıklarını söyleyen Karadayı, MAG olarak da büyük bir depreme hazır olmadıklarına dikkat çekti:



"300 mahalle hedefimiz bundan 10 sene önceydi. Biz onun halen üçte birine bile ulaşamadık. Nedeni kaynakların az olması, ilginin az olması, gönüllü bulamamız, insanların 36 saatlik eğitimin uzun görmesi nedeniyle gönüllü bulmakta zorlandık. En son 4.7 ve birer gün arayla olan 5.8 depremi bu işin ne kadar yakın olduğunu gösterdi. İnsan ve bina faktörüne baktığımız zaman hazır değiliz. 5.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da yaşayan insanlarda gönüllülük ve eğitim alma açısından yarattığı ilgi sevindirici. MAG olarak AFAD, İBB ve ilçe belediyeleriyle iş birliği yaparak var olan gönüllülere yeniden eğitim verilmesi ve yeni gönüllülerin katılması için bir çalışma yapıyoruz."



SADECE 36 SAAT



MAG'a katılan gönüllülere Beylikdüzü'ndeki merkezde 36 saatlik eğitim verdiklerini söyleyen Hüseyin Karadayı, "10 saatlik ilk yardım eğitimi veriyoruz ve bulundukları ilçenin İl Sağlık Müdürlüğü'nden ikinci bir eğitimle ilkyardım belgeleri almalarını sağlıyoruz. Ortaklaşa 8 saat yangın eğitimi, afet psikolojisi ve haberleşmeye yönelik eğitimleri veriyoruz" dedi.



