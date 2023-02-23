Deprem sonrası yıkılacak binaya giren hurdacı 'takdir-i ilahi' diyerek kendini savundu

"CANIMIZI TEHLİKEYE ATIYORUZ"



"Burası ağır hasarlı ancak çalışma yapıyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bizler de aynı acıyı yaşadık ve çalışamadık. Ama bir şekilde çalışıp ekmek paramızı kazanmak zorundayız." ifadelerini kullanan hurdacı, binada çalışırken herhangi bir sarsıntı olması durumunda aşağıdan uyarıda bulunulduğunu dile getirdi.



Apartman sakinlerinden izin alıp para karşılığında anlaşıp eşyalarını aldıklarını ifade eden hurdacı "Buradan pencere, demirler ve çelik kapıları alıyoruz. Deprem kaçınılmaz bir şey, Allah’ın emri, olacağı varsa olur. Buradan bir araç geçse ve titretse yine yıkılabilir. Biz bu işi yaparken canımızı tehlikeye atıyoruz ancak evdeki çocukları nasıl geçindirebiliriz diye düşünüyoruz. Burada çalışırken yıkılırsa diyecek bir şey yok. Takdir-i ilahi yani, sözün bittiği yer." dedi.



Hurdacıların eşyaları indirmesi drone ile de görüntülendi.