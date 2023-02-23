Deprem sonrası yıkılacak binaya giren hurdacı 'takdir-i ilahi' diyerek kendini savundu

Deprem felaketinin ardından hurdacılar yıkılacak binadaki eşyaları taşıyor.
Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle 10 şehirde yüzlerce bina yıkım yaşandı. Adana'da da etkili olan depremde şehir merkezindeki 11 bina yıkıldı.
418 vatandaşın hayatını kaybettiği Adana’da, 148 binaya da "ağır hasarlı" raporu tutuldu.
CANLARINI HİÇE SAYIYORLAR
Acil yıkılacak olan bu binalardan ev sahipleri eşyalarını canlarını hiçe sayarak alıp, binanın diğer malzemelerini de hurdacılara sattı.
Hurdacılar ise yıkılacak binalara girerek dairelerin plastik pencere çerçevelerini, çelik kapılarını ve demir şebekelerini söküp almaya başladı.
Her an yıkılacak binalara canlarını hiçe sayarak giren hurdacı Çetin Kaya (28), depremde 10 gün boyunca çalışmadıklarını ancak artık çalışmaya başlamak zorunda olduklarını söyledi.
"CANIMIZI TEHLİKEYE ATIYORUZ"
"Burası ağır hasarlı ancak çalışma yapıyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bizler de aynı acıyı yaşadık ve çalışamadık. Ama bir şekilde çalışıp ekmek paramızı kazanmak zorundayız." ifadelerini kullanan hurdacı, binada çalışırken herhangi bir sarsıntı olması durumunda aşağıdan uyarıda bulunulduğunu dile getirdi.
Apartman sakinlerinden izin alıp para karşılığında anlaşıp eşyalarını aldıklarını ifade eden hurdacı "Buradan pencere, demirler ve çelik kapıları alıyoruz. Deprem kaçınılmaz bir şey, Allah’ın emri, olacağı varsa olur. Buradan bir araç geçse ve titretse yine yıkılabilir. Biz bu işi yaparken canımızı tehlikeye atıyoruz ancak evdeki çocukları nasıl geçindirebiliriz diye düşünüyoruz. Burada çalışırken yıkılırsa diyecek bir şey yok. Takdir-i ilahi yani, sözün bittiği yer." dedi.
Hurdacıların eşyaları indirmesi drone ile de görüntülendi.