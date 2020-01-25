Deprem sonrası 184 artçı sarsıntı meydana geldi (En büyüğü 5,4)

SON DAKİKA HABERİ: AFAD'dan Sivrice'deki deprem sonrasında bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 11 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 184 olduğu belirtildi.

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Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 19 kişi hayatını kaybetti, 922 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 184 artçı depremin kaydedildiğini açıkladı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatıldı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Sivrice'deki deprem sonrasında bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 11 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 184 olduğu belirtildi.

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