Deprem sonrası 398 artçı sarsıntı meydana geldi (En büyüğü 5,4)

Son dakika haberi! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 397 artçı depremin kaydedildiğini açıkladı.



AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatıldı.



AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Sivrice'deki deprem sonrasında bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 13 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 397 olduğu belirtildi.



Son olarak Elazığ Sivrice'de saat 11.40'da 4,4 büyükülüğünde bir artçı daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

CANLI YAYINDA KURTARMA ÇALIŞMASI (NTV EKİBİ DEPREM BÖLGESİNDE)

