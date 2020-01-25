Deprem sonrası 401 artçı sarsıntı meydana geldi (En büyüğü 5,4)

SON DAKİKA HABERİ: AFAD'dan Sivrice'deki deprem sonrasında bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 14 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 401 olduğu belirtildi. Sivrice'de saat 11.40'ta 4,4 büyüklüğünde artçı meydana geldi.

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Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 22 ölü

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 22 ölü

Son dakika haberi! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 401 artçı depremin kaydedildiğini açıkladı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatıldı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Sivrice'deki deprem sonrasında bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 14 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 401 olduğu belirtildi.

Son olarak Elazığ Sivrice'de saat 11.40'da 4,4 büyükülüğünde bir artçı daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

CANLI YAYINDA KURTARMA ÇALIŞMASI (NTV EKİBİ DEPREM BÖLGESİNDE)

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