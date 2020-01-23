Deprem sonrası 46 artçı sarsıntı (En büyüğü 4,3)

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 46 artçı sarsıntı yaşandı.

Akhisar'da depremin ardından büyüklükleri 3 ve üzerinde olan 8 deprem olmak üzere toplam 40 artçı deprem yaşandı.



Akhisar'da 23.17'de meydana gelen en son artçı depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak kaydedidi.

AFAD'ın verilerine göre 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde de altı sarsıntı yaşandı.

Kırkağaç'ta 22.25 ve 22.48'de 4,1 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA