Deprem sonrası 72 artçı sarsıntı (En büyüğü 4,3)

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olan 72 artçı sarsıntı yaşandı.

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SON DAKİKA HABERİ:Manisa Akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ:Manisa Akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından şimdiye kadar en büyüğü 4,3 olan 72 artçı sarsıntı kaydedildi.

AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinden yaptığı derlemeye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,6 ve üzeri olan toplam 72 artçı deprem yaşandı.

Bu sarsıntıların 18'inin büyüklüğü 3 ve üzerinde hesaplandı. Bölgede 23.17'de meydana gelen en büyük artçı depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak kaydedildi.

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