Deprem soruşturmaları genişliyor

Depremde yıkılan veya imara aykırı değişiklik yapıldığı tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklu ve gözaltı sayısı artıyor.



Tutuklanan isimler arasında, Hatay'da yerle bir olan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan da var.



Depremin ardından, Kule Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları,

müteahhit hakkında şikayetçi oldu.



Yakalama kararı çıkarılan İnşaat firması sahibi Ömer Cihan'ın ailesiyle Manavgat'a giderek 5 yıldızlı bir otelde, depremzede olarak kaldığı belirlendi. Gözaltına alınan Ömer Cihan, tutuklandı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise, 26 zanlı daha yakalandı.



Hakkında gözaltı kararı bulunan 14 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Deprem soruşturmaları kapsamında savcılar, enkazlarda bilirkişiler eşliğinde incelemeler yapıyor. Enkazlardan demir ve beton numunesi alınıyor.



Teknik inceleme sonucunda kusuru bulunanlar hakkında yargı süreci başlatılıyor.



Şanlıurfa'da 14 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın proje sorumlusu O.E hakkında, bu sürecin ardından yakalama kararı çıkarıldı.



İstanbul'da gözaltına alınan O.E. Şanlıurfa'ya sevk edildi.



Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si müteahhit 4 kişi daha tutuklandı.



Adana’da yıkılan ve 418 kişini hayatını kaybettiği 13 binanın, müteahhit ve mühendisi olan 16 zanlı da gözaltına alındı.