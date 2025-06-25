Deprem tehlikesi en yüksek ilçe: Yeni konutların inşası sürüyor

Deprem bilimcilerin son zamanlarda sık sık uyarılarda bulunduğu Tunceli'de depreme hazırlık çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında bir yandan 6 Şubat depreminden etkilenen hak sahipleri için konut inşaatları devam ederken öbür yandan kentsel dönüşüm kapsamında konut inşası devam ediyor.

Tunceli'nin deprem açısından en riskli ilçelerinden olan Pülümür'de devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Şefik Aygöl, ilgililerden bilgi aldı.

Pülümür Kaymakamı Mehmet Anıl Çok, Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi Kaya'nın da eşlik ettiği Vali Aygöl, vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Şefik Aygöl, depreme dirençli şehirler kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında ilde çok önemli çalışmalar yürütüldüğü söyledi.