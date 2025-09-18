Deprem ülkesi Türkiye: Afet Bakanlığı mı kuruluyor?

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonucunda ülkemiz büyük bir acı yaşadı ve 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Acı sarsıntının ardından Türkiye’nin birinci gündem maddesi deprem oldu. Bu kapsamda Afet Bakanlığı’nın kurulması yeniden gündeme geldi. TBMM'NİN GÜNDEMİNE GELDİ 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminin hemen ardından kurulan "TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Raporunda" Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığına bağlandığını belirterek, risk yönetiminde kurumun daha güçlü bir yapıya sahip olması gerektiğini tespit etti. Raporda, risk azaltma odaklı bir afet yönetim sisteminin kurulması ve bunun için "Afet, Acil Durum ve İklim Değişikliği Bakanlığı" adında yeni bir bakanlık oluşturulması önerildi. RAPOR, TÜM KURUMLARA GÖNDERİLDİ Raporda ayrıca, kurulacak Afet, Acil Durum ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde bir koordinasyon birimi kurulması ve bu birim vasıtasıyla ülke üst yapı ve altyapısının afetlere hazırlık seviyelerinin sürekli kontrol edilmesi de teklif edildi. Rapor başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere tüm ilgili kurumlara gönderildi.



6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ili etkiledi. Depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.

"BİR BAKANLIK OLARAK GÜNDEME GELEBİLİR" Raporun ardından 2023 Mayıs ayında katıldığı bir televizyon programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Muhalefet veya muhalif yapılar bu tür şeyler üzerinde bazı arayışlar içerisine girdiler. Bir Afet Bakanlığı'nın kurulması gibi bir tespit var. AFAD var ama bu bir bakanlık boyutunda değil. Bunu bir bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir konu söz konusu. Bunlar üzerinde düşünülecek konular. Bir AFAD olarak değil de bir bakanlık olarak gündeme gelebilir." demişti. AFET BAKANLIĞI İLE İLGİLİ GÜNDEME GELENLER Afet Bakanlığı'nın kurulması halinde depreme karşı dirençli kentlerin inşa edilmesinin hız kazanması gündemde. Bakanlığın yaşadığımız şehirlerimizi dirençli hale getirmek ve halkı deprem konusunda bilinçli hale getirmek için çalışmalar yapması bekleniyor. Bu çalışmalar sonucunda artık o şehirde yaşayanların depremle yaşama kültürünü benimsemesi hedefleniyor. Bakanlığın afetlere karşı, yerel yönetimlerle koordineli bir şekilde çalışması da gündeme gelenler arasında. BAKANLIKLARDA YENİ ADIMLAR Ayrıca yangın, sel, deprem ve salgın hastalıklar gibi durumlara karşı Sağlık Bakanlığı ise geçtiğimiz şubat ayında, 81 il valiliğine ve il sağlık müdürlüklerine "Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri" kurulmasına ilişkin yazı gönderdi. Türkiye'nin deprem başta olmak üzere su taşkınları, toprak kayması, kaya düşmesi, çığ gibi doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar bakımından riskli bir coğrafyada bulunduğu belirtilen yazıda; afetlerden çıkarılan derslerin tespit edilmesi ve bu dersler doğrultusunda, Bakanlığın gelecekteki olası afet ve acil durumlara hazırlık ve yanıt kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise afet ve acil durumlarda AFAD ekipleri ile koordineli çalışacak ve tamamı öğretmenlerden oluşan MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri kurdu. 81 ile gönderilen genelgede, eğitimlerin etkinliği için tüm birimlerin görevleri tek tek sıralandı. Buna göre, MEB merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarda, afet ve acil durum hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve bilincin geliştirilmesi amacıyla eğitim ağırlıklı çalışmalara hız verildi.



Türkiye'de yakın zamanda deprem üretmesi beklenen fay hatları.

BU YIL 32 BİNDEN FAZLA DEPREM OLDU Öte yandan "Deprem Tehlike Haritası"na göre 485 diri fay segmenti bulunan Türkiye'de bu yıl Türkiye’de 32 binden fazla deprem meydana geldi. Bunların 104’ü 4 ve üzeri, 6’sı 5 ve üzeri, 2’si ise 6 ve üzerindeydi.



Saatte ortalama 5 sarsıntı meydana gelen Türkiye'de bu yıl en fazla depremin meydana geldiği kentler sırasıyla Balıkesir, Muğla, Malatya, Kütahya oldu. 25 YILDA EN FAZLA DEPREM 2023 YILINDA 2000 yılı ve sonrasında Türkiye'de en fazla deprem, Kahramanmaraş depremlerinin meydana geldiği 2023'te yaşandı. 2000'de 745 depremin kaydedildiği Türkiye'de 2010'da 16 bin 451, 2020'de 32 bin 767, 2023'te 74 bin 234, 2024'te 31 bin 890 deprem meydana geldi. SON 125 YILDA 7 BİN 554 DEPREM "Deprem ülkesi" olarak tanımlanan Türkiye'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 1900'den bu yana büyüklüğü 4 ve üzeri 7 bin 554 deprem yaşandı. Şiddetiyle hasara, can kaybına neden olan büyüklüğü 6 ve üzeri deprem sayısı ise 111 oldu. "6,8 MİLYON RİSKLİ KONUT" Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Tüm Türkiye'de 6,8 milyon riskli konut söz konusu. Bunların 1,5 milyonunun acilen dönüşmesi gerekiyor yani yaklaşık yüzde 25-30'u. İstanbul’da toplam 1,3 milyon riskli konut bulunuyor. Bunların 230 bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor." demişti.

