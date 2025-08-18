Deprem unutuldu, hızlı teste ilgi azaldı

İstanbul'da olası büyük bir depremde 150 bin yapının hasar alması öngörülüyor. Bin 500 bina ise hiçbir sarsıntı olmadan çökebilecek durumda. Ama bu ürkütücü tespite rağmen hızlı tarama testine rağbet giderek düşüyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi 36 bin binada hızlı tarama testi yaptı.



Binanın demir ve çelik aralıklarına, yük taşıma kapasitesine bakılıyor, olası sarsıntılara karşı dayanıklılığı inceleniyor.



Ancak her bina sakinini kentsel dönüşüme ikna etmek çok kolay olmuyor.



Yetkililer ise hızlı tarama testinin afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanuna dahil edilmesini talep ediyor.



Çalışmaların yoğun olduğu ilçelerden biri Bakırköy.



NTV ekibi, Bakırköy Seyfibey Sokak'ta yapılan bir incelemeyi yerinde izledi.

