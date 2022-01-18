Deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır?

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Geçtiğimiz haftalarda Google'ın sunduğu deprem uyarı sistemi, Alanya açıklarında meydana gelen 5.3'lük depremi 1 dakika öncesinden tahmin ederek kullanıcılarına sesli uyarı göndermişti.

Android deprem uyarı sistemi, sürüm olarak güncel pek çok cihazda aktif olarak kullanıma açılabiliyor.



ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?



Google geçtiğimiz yıl, Android cihazların donanımını kullanarak deprem algılama ağını oluşturmak için yeni bir sistem tasarladı. Bu ücretsiz sistem, depremden etkilenen bölgedeki insanların, bir deprem meydana gelmeden saniyeler önce uyarı alabilmesini amaçlıyor.

Google, bu sistemi Türkiye'de de kullanıma sundu. Türkiye'nin dışında Filipinler, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da da Android deprem uyarı sistemini bir süredir kullanabiliyor.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?



Bu sistemi kullanıma açmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne gelin. Arama alanına "konum" yazarak, bu sekmeyi açın.

KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI'na dokunun.

Açılan ekranda, "Deprem Uyarıları" ekranına basınız. Eğer açık ise deprem uyarıları kullanıma açık anlamına geliyor. Aktif değilse bu ekran aracılığıyla aktif hale getirebilirsiniz.

EGE'DEKİ 5,4'LÜK DEPREMİN ARDINDAN UYARI

