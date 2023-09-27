“Deprem ve Kentsel Dönüşüm Yasası”nda sona geliniyor: Hibe ve uzun vadeli kredi seçeneği sunulacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlıyor.
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, yeni yasama yılındaki mesaisine deprem ve kentsel dönüşüm yasası ile başlayacak.
Komisyon ayrıca turizm sektörüne ilişkin düzenlemeleri de ele alacak.
Komisyon Başkanı Adil Karaismailoğlu, TBMM'nin yeni yasama yılında Komisyon gündeminde yer alacak düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Deprem ve Kentsel Dönüşüm Yasası”nın önemli bir noktaya geldiğini anlatan Karaismailoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanımız da vardı, bir toplantı yaptık. Deprem, 6 Şubat depremlerinden sonra gündemimizin birinci maddesi oldu. Burada bu işi hızlandırmamız gerekiyor. Kentsel dönüşümün ve depreme dirençli yapıların mutlaka yapılması gerekiyor. Riskli yapıları bir an önce dönüştürmemiz gerekiyor. Onun için düzenleyici tedbirleri alıp hızlandırmak için yasa hazırlıyoruz. O kanunla birlikte bu işler çok daha hızlanacak.” şeklinde konuştu.
Karaismailoğlu, mevzuata uygun yapıların depremden sapasağlam çıktığına, bu nedenle söz konusu yapıların örnek alınması gerektiğine işaret ederek, "Bunların çoğu kamu binası, TOKİ binası. Yasal altyapıyı oluşturup bunlar gibi sağlam bina dışında yapı yapılmaması gerektiğini milletimizin öğrenmesini sağlayacağız." dedi.
HİBE VE UZUN VADELİ KREDİLER GÜNDEMDE
Adil Karaismailoğlu, deprem açısından riskli bütün illerde kentsel dönüşümü teşvik edecek düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirterek, “Vatandaşı teşvik edecek, gerek hibe gerek uzun vadeli kredilerle ilgili düzenlemeler de olacak. Yasal olarak depreme dirençli yapılar için gereken düzenleme önce Komisyonumuza gelecek, tartışılacak, daha sonra Meclis gündeminde son halini aldıktan sonra inşallah kanunlaşacak.” şeklinde konuştu.
AİRBNB DÜZENLEMESİ DE GÖRÜŞÜLECEK
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Komisyonun üç ayrı bakanlığın sahasındaki konularda yasal düzenlemeler üzerinde çalışacağına dikkati çekerek, bu çalışmaları tüm milletvekilleriyle ortak bir konsensüs oluşturarak yapma temennisinde bulundu.
Turizm sektörünün önünün açılması gerektiğini de belirten Karaismailoğlu, “Turizm sektöründeki yatırımları teşvik etmek, korumak, öte yandan Airbnb ve apart daire kiralama gibi kayıtsız hizmetlere yönelik düzenleme yapmak lazım. Tamamen kanunlara uygun, vergisini veren, her türlü altyapısı, sorumluluğu olan turizm tesisleri varken bir tarafta karanlık ve farklı amaçlarla kullanılan yapıları düzene sokmak gerekiyor. Bunun için çalışma yapıyoruz. İnşallah o da yeni yasama yılına yetişecek. Vergi mükellefi olunması konusunu çalışıyoruz ama biraz daha tartışılması gerekiyor. Kaliteli turizm tesislerimiz, otellerimiz, vergisini ve sorumluluklarını yerine getiren tesislerimiz varken yasa dışı farklı uygulamalar üzerinden yapılan turizm ticaretinin önünü kapatmak lazım.” diye konuştu.
Adil Karaismailoğlu, Komisyon gündeminde taşımacılık sektörüne yönelik bir düzenlemenin bulunduğunu da ifade ederek, "Kurumlarımız, yerel yönetimler raylı sistemler kuruyor. Raylı sistemleri tamamlayan otobüsler, minibüsler ve taksilerin hem çalışma şartlarını düzenleyecek hem de vatandaşa kaliteli hizmet vermesini sağlayacak yasal altyapı oluşturmak için çalışma içerisindeyiz." dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- TBMM
- Adil Karaismailoğlu
- Kentsel Dönüşüm