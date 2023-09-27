“Deprem ve Kentsel Dönüşüm Yasası”nda sona geliniyor: Hibe ve uzun vadeli kredi seçeneği sunulacak

HİBE VE UZUN VADELİ KREDİLER GÜNDEMDE



Adil Karaismailoğlu, deprem açısından riskli bütün illerde kentsel dönüşümü teşvik edecek düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirterek, “Vatandaşı teşvik edecek, gerek hibe gerek uzun vadeli kredilerle ilgili düzenlemeler de olacak. Yasal olarak depreme dirençli yapılar için gereken düzenleme önce Komisyonumuza gelecek, tartışılacak, daha sonra Meclis gündeminde son halini aldıktan sonra inşallah kanunlaşacak.” şeklinde konuştu.



AİRBNB DÜZENLEMESİ DE GÖRÜŞÜLECEK



TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Komisyonun üç ayrı bakanlığın sahasındaki konularda yasal düzenlemeler üzerinde çalışacağına dikkati çekerek, bu çalışmaları tüm milletvekilleriyle ortak bir konsensüs oluşturarak yapma temennisinde bulundu.



Turizm sektörünün önünün açılması gerektiğini de belirten Karaismailoğlu, “Turizm sektöründeki yatırımları teşvik etmek, korumak, öte yandan Airbnb ve apart daire kiralama gibi kayıtsız hizmetlere yönelik düzenleme yapmak lazım. Tamamen kanunlara uygun, vergisini veren, her türlü altyapısı, sorumluluğu olan turizm tesisleri varken bir tarafta karanlık ve farklı amaçlarla kullanılan yapıları düzene sokmak gerekiyor. Bunun için çalışma yapıyoruz. İnşallah o da yeni yasama yılına yetişecek. Vergi mükellefi olunması konusunu çalışıyoruz ama biraz daha tartışılması gerekiyor. Kaliteli turizm tesislerimiz, otellerimiz, vergisini ve sorumluluklarını yerine getiren tesislerimiz varken yasa dışı farklı uygulamalar üzerinden yapılan turizm ticaretinin önünü kapatmak lazım.” diye konuştu.



Adil Karaismailoğlu, Komisyon gündeminde taşımacılık sektörüne yönelik bir düzenlemenin bulunduğunu da ifade ederek, "Kurumlarımız, yerel yönetimler raylı sistemler kuruyor. Raylı sistemleri tamamlayan otobüsler, minibüsler ve taksilerin hem çalışma şartlarını düzenleyecek hem de vatandaşa kaliteli hizmet vermesini sağlayacak yasal altyapı oluşturmak için çalışma içerisindeyiz." dedi.