Deprem bağışı toplayan 20 sahte site ve hesap hakkında işlem başlatıldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, resmi kurumların internet sayfaları ve sosyal medya hesaplarını taklit ederek deprem bağışı talep edilen 20 sahte ve site tespit etti.

Deprem bağışı toplayan 20 sahte site ve hesap hakkında işlem başlatıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından üzerinden AFAD ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi resmi kurumların internet sayfaları ile sosyal medya hesaplarını taklit edip bağış talep eden şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17 ilde istismarıyla dolandırıcılık yapmaya çalışan 20 hesap kullanıcısını belirledi. 3'ü Eskişehir'de 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...